Российский фигурист, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на исполнение своей ученицей Александрой Трусовой четверного лутца на сборе в Кисловодске.

В своем «Инстаграме» Плющенко выложил ролик с исполнением Трусовой элемента «ультра-си», которым ранее в сетях поделился тренер Сергей Розанов.

«Трудимся», — подписал Плющенко видеоролик.

На пост отреагировала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская, написав в комментариях: «Уровень! Молодцы!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 11 Июн 2020 в 8:30 PDT

Отметим, пока Александра Трусова и группа Евгения Плющенко тренируются на базе «Юг Спорт» в Кисловодске. Спортсменка восстановила один из своих четверных прыжков, фигуристка также показывала владение четверными флипом, тулупом и сальховом.