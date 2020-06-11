Футбольный клуб «Ливерпуль» провел товарищеский матч против «Блекберн Роверс» в рамках подготовки к возобновлению чемпионата Англии по футболу.

На официальном сайте «Ливерпуля» появился отчет о проведенной встрече. Игра прошла на «Энфилде», в перерыве матча Юрген Клопп более чем наполовину сменил состав команды, сделав семь замен.

Победу в матче одержал «Ливерпуль», разгромив соперника со счетом 6:0. Первый гол в матче забил Садьо Мане, затем отличились Наби Кейта, Такуми Минамино, Жоэль Матип, Ки-Яна Хувер и Лейтон Кларксон.

Лидер команды в атаке Мохаммед Салах, а также Эндрю Робертсон пропустили товарищескую встречу.

В игре также поучаствовали несколько молодых футболистов из состава «мерсисайдцев»: Неко Уильямс, Ки-Джана Хувер, Лейтон Кларксон и другие.