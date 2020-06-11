Нападающий американского хоккейного клуба «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин отреагировал на известия о том, что права на него теперь принадлежат не челябинскому «Трактору», а петербургскому СКА.

Слова Тренина цитирует портал Sport24. По словам Тренина, комментировать в новости особо нечего.

«Сам узнал об обмене из интернета. План у меня такой же, как и прежде, — подписать односторонний контракт с «Нэшвиллом», — сказал форвард, добавив, что на данный момент он находится в США, где уже скоро начнется подготовка к плей-офф НХЛ.

С 2019 года 23-летний Яков Тренин выступает в Национальной хоккейной лиге за команду «Нэшвилл Предаторз», за океан он уехал в 2014 году. В текущем сезоне сыграл 21 матч в регулярном чемпионате, забросил две шайбы и сделал четыре результативных передачи.