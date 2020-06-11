Главные новости о развитии пандемии коронавируса в России и в мире на 11 июня — в дайджесте Nevasport.

Количество зараженных коронавирусом в России на 11 июня составляет 502 436 человек. За последние сутки было диагностировано еще 8779 новых случаев заражения по стране, за все время пандемии сделано более 13,8 млн тестов. Всего в России за время пандемии выздоровело 261 150 человек (более половины от числа зараженных), 6532 человека скончалось.

В мире число зараженных коронавирусом на вечер 11 июня составляет 7 426 178 человек. На первом месте по-прежнему США, число случаев в этой стране превысило отметку в 2 миллиона человек. На втором месте Бразилия и 772 тысячи зараженных, большая часть из которых была диагностирована за последние недели. На третьем месте Россия.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города не выходить из дома в праздничные дни. По словам Собянина, все еще остается большой риск подхватить коронавирус, массовые мероприятия в городе пока запрещены. Официальные мероприятия будут и в День России 12 июня, и в день Парада Победы, однако лучше посмотреть их по телевизору, не создавая массовку.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов в 2020 году без учета результатов экзаменов. Большинство российских выпускников получили аттестаты 11 июня, остальные смогут забрать их в понедельник, 15 мая. Те школьники, которые планируют поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ, в ссузы будут принимать по результатам аттестатов, поскольку ОГЭ по всей стране отменили.

Стало известно, у какого процента москвичей выявлены антитела к коронавирусу после проведения масштабного тестирования. Всего анализы на антитела сдали около 600 тысяч человек. У 17,4% из них обнаружены антитела к коронавирусу COVID-19. Уже прошло два этапа тестирования, по итогам первого было выявлено, что у 12% людей есть необходимые антитела.