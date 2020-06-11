Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, российский боец UFC Умар Нурмагомедов подтвердил, что проведет бой в июле 2020 года в рамках промоушена.

Информацию об этом сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов, слова которого цитирует ТАСС. «Июль, Бойцовский остров», — заявил Магомедов.

Отметим, этот бой станет для Умара Нурмагомедова дебютным в UFC. В ММА двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова провел 12 поединков и ни разу не проиграл. Изначально Умар должен был дебютировать в UFC раньше, его бой против американца Азура Хантера был запланирован на 18 апреля, но не состоялся из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что бойцовский остров UFC — это остров Яс, который располагается в Абу-Даби, ОАЭ. В июле на площадке пройдет сразу четыре турнира, они состоятся 11, 15, 18 и 25 июля.