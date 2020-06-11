Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, что форвард Вагнер Лав уже не пополнит состав московского ЦСКА.

В эфире «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов отметил, что Вагнер Лав уже не пополнит состав красно-синих.

«Он потерял скорость, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не бегает. Посмотрите на его фотографию — это уже взрослый человек. Нет, в ЦСКА его точно не будет», — заявил Орлов.

Комментатор также подчеркнул, что агенты Вагнера Лава хотят подобрать футболисту клуб в чемпионате Турции.

Напомним, ранее отмечалось, что ЦСКА отложил идею с подписанием Вагнера Лава на неопределенный срок, поскольку на остаток сезона-2019/20 заявить футболиста не получится. В составе ЦСКА Вагнер Лав играл с 2004 по 2012 годы (с перерывами), а также в 2013 году.