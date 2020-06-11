Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохамед Салах устроил спонтанную благотворительную акцию.

В английских СМИ появилась информация о том, что в среду, 10 июня, футболист заехал на заправку Sainsbury’s и оплатил бензин не только за свою машину, но и всех клиентов станции, которые заправлялись в тот момент.

На поступок Салаха в соцсетях отреагировал его одноклубник Деян Ловрен. В своем «Твиттере» Ловрен назвал жест египтянина отличным, однако несвойственным ему.

«Не мог ли бы ты хоть раз заплатить за мой кофе? Обычно ты скупердяй, поэтому я удивился. Но в любом случае молодец», — написал Ловрен, добавив, что повторит акцию и оплатит следующий чек на заправке, кто бы ни был на станции.