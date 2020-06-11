Глава Союза биатлонистов Владимир Драчев прокомментировал информацию о долгах сборной России по биатлону перед отелями, в которых команда проживала на этапах Кубка мира в сезоне-2019/20.

«Это внутренняя тема, не надо ее поднимать. Идет внутренняя работа, мы разбираемся», – сказал Драчев, чьи слова приводит портал РИА Новости.

Ранее сразу несколько экспертов сообщили информацию о том, что у СБР и сборной команды остались долги перед несколькими заграничными отелями. Об этом говорили тренер Владимир Аликин и вице-президент СБР Виктор Майгуров, по словам которого долг СБР составляет 300 млн евро.

Также информацию о долгах перед отелями подтвердил исполнительны директор СБР Сергей Голиков, который отстранен от должности на время.