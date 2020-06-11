Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказал мнение о запрете использования фторсодержащих мазей с сезона-2020/21.

По словам Бё в интервью TV2, сервис-бригады потеряют часть знаний и начнут с чистого листа. «У нас долгая история использования фтора, Норвегия всегда добивалась с ним больших успехов», — заявил Бё, отметив, что у сборной самая умная команда, а также лучшие условия. Также биатлонист отметил, что необходимо найти подходящий метод тестирования, чтобы можно было уверенно сказать: правила соблюдают все.

При этом Бё отметил, что трудно будет ввести нулевую терпимость к содержанию фтора. «Тогда придется сжечь весь запас лыж. Он проникает вглубь», — отметил биатлонист, подчеркнув, что из-за поправок скорость лыж снизится у всех биатлонистов, но со временем разрывы будут такими же, как и раньше.

Напомним, решение отказаться от использования фторсодержащих мазей приняли в FIS и в IBU.