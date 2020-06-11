Немецкие журналисты опубликовали интересный кадр с футбольного стадиона «Альянц-Арена».

Издание Bild опубликовало фотографию, сделанную во время последнего домашнего матча в Бундеслиге. На снимке видно, что на бетонном покрытии одной из лестниц выросли одуванчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sport BILD (@sport_bild) 11 Июн 2020 в 5:29 PDT

Отметим, чемпионат Германии возобновился в середине мая, однако команды до конца сезона будут выступать без зрителей в связи с пандемией коронавируса. На стадион во время матчей допускается ограниченное количество людей: это команды, персонал клубов, работники телевидения.

На данный момент команды сыграли 30 туров в чемпионате, лидером турнирной таблицы идет мюнхенская «Бавария», которая набрала 70 очков.