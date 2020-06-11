Немецкие журналисты опубликовали интересный кадр с футбольного стадиона «Альянц-Арена».
Издание Bild опубликовало фотографию, сделанную во время последнего домашнего матча в Бундеслиге. На снимке видно, что на бетонном покрытии одной из лестниц выросли одуванчики.
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Отметим, чемпионат Германии возобновился в середине мая, однако команды до конца сезона будут выступать без зрителей в связи с пандемией коронавируса. На стадион во время матчей допускается ограниченное количество людей: это команды, персонал клубов, работники телевидения.
На данный момент команды сыграли 30 туров в чемпионате, лидером турнирной таблицы идет мюнхенская «Бавария», которая набрала 70 очков.
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