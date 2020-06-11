Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала новую тренировку с упражнениями на пресс.

Для выполнения упражнений, которые показывает Евгения, не требуется специфический инвентарь. Фигуристка выполнила 5 различных упражнений, а также показала заминку тренировки с растяжкой.

Видео снято в рамках проекта «Москва с тобой», оно относится к рубрике «Делай тело» — в ней известные спортсмены показывают эффективные тренировки, а также рассказывают о питании и упражнениях на время карантина.

Ранее Nevasport писал о том, что Евгения Медведева поддержала американского фигуриста Адама Риппона в конфликте с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, который возмутился его денежным пожертвованием в фонд помощи чернокожим транс-людям. Спортсменка отписалась от Ягудина в «Инстаграме».