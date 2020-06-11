Российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, примет участие в съемках детского юмористического киножурнала «Ералаш».

В «Инстаграме» Гном Гномыча появилось фото с Борисом Грачевским, директором «Ералаша», а также видео, на котором мальчик рассказывает, как проходил пробы в проект.

Плющенко-младший отметил, что все прошло отлично, ему все понравилось, и он примет участие в схемках проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Boris, @boris_grachevsky_ , see you soon ???????????? Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 11 Июн 2020 в 8:47 PDT

Ранее Nevasport писал о том, что Яна Рудковская хочет обратиться в Госдуму РФ после скандала с публикациями про сына: она хочет принятия закона о запрете публикаций в СМИ про детей без разрешения родителей.