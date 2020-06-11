Главные новости дня из спортивного мира — в дайджесте от портала Nevasport.

Жилина вошла в состав юношеской сборной России по фигурному катанию на новый сезон

Министерство спорта России опубликовало состав юношеской национальной команды по фигурному катанию на сезон-2020/21. Девушек представят Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Алина Горбачева, Мария Дмитриева, Вероника Жилина и Аделия Петросян. Среди юношей выступят Максим Белявский, Всеволод Князев, Марк Кондратюк, Марк Лукин.

Стал известен состав юниорской сборной России по фигурному катанию на новый сезон

Министерство спорта России опубликовало состав юниорской национальной команды по фигурному катанию на сезон-2020/21. Девушек представят Камила Валиева, Софья Самоделкина, Дарья Усачева, Анна Фролова и Майя Хромых. Среди юниоров выступят Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко и Илья Яблоков.

Драчев: В экспертный совет включим Привалова, Елизарова, Хованцева и молодых тренеров

Глава СБР Владимир Драчев рассказал о создании экспертного совета при организации. «С 15 июня будем готовить список, туда мы включим всех наших великих специалистов. Например, включим и Привалова, и Елизарова, и Хованцева, а также молодых тренеров», — отметил Драчев, добавив, что экспертный совет будет контролировать процесс подготовки сборных команд, причем как юношеских и юниорских составов, так и основной сборной России по биатлону.

СКА обменял Семина в «Трактор» и получил права на Тренина

Петербургский СКА отдал челябинскому «Трактору» права на защитника Владислава Сёмина. Информацию об этом сообщили в стане черно-белых. В качестве компенсации СКА получил права на нападающего Якова Тренина, которые принадлежали «Трактору». Отмечается, что если Тренин примет решение вернуться в КХЛ, то «Трактор» получит денежную компенсацию.

СКА отдал права на Прохоркина «Металлургу», получив права на Каменева

Петербургский СКА обменял права на центрального нападающего Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург». Информация об этом появилась на официальном сайте «Металлурга». В качестве компенсации за права на Прохоркина петербургский клуб получил права на Владислава Каменева.

Коби Брайанта посмертно наградят премией «Эмми«

Американского баскетболиста Коби Брайанта посмертно наградят премией «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Об этом сообщается на официальном сайте американской телевизионной академии. Награду вручат 18 июля, в сообщении академии отмечается, что Брайант активно жертвовал деньги на благотворительность, вдохновлял многих жителей Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии многими своими действиями, а также игрой в баскетбол.

Двоюродный брат Хабиба подерется на «Бойцовском острове» UFC в июле

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, российский боец UFC Умар Нурмагомедов подтвердил, что проведет бой в июле 2020 года в рамках промоушена. Информацию об этом сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов, слова которого цитирует ТАСС. «Июль, Бойцовский остров», — заявил Магомедов.

Васильева ушла из одиночного катания в парное

Российская фигуристка Виктория Васильева сменила одиночное катание на парное. Как сообщает официальный сайт Минспорта России, фигуристка будет кататься в паре с петербуржцем Никитой Володиным, который ранее выступал вместе с Таисией Собининой. Кроме того, его партнершами были Алина Устимкина и Амина Атаханова. Отмечается, новообразованная пара Виктория Васильева/Никита Володин вошла в резервный состав юниорской сборной России на будущий сезон.