Руководство УЕФА решило доиграть текущий еврокубковый сезон,. По информации Sky Sport Italy, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов будет доигран, начиная со стадии четвертьфинала, в формате «Финала восьми». Матч состоятся в Лиссабоне (Португалия). При этом ответные встречи на стадии 1/8 финала будут сыграны на стадионах хозяев встреч.

По этому же пути будет доиграна и Лига Европы, только матчи состоятся в одном из немецких городов, по всей видимости, во Франкфурте.

Суперкубок Европы пройдет в Будапеште. Именно в Венгрии должен был состояться финал Лиги Европы.

Напомним, что участниками «Финала восьми» Лиги чемпионов уже стали ПСЖ, «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг». Еще четыре участника четвертьфиналов не определены — нужно дождаться итогов ответных матчей 1/8 финала: «Реал» – «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2), «Челси» – «Бавария» (0:3), «Лион» – «Ювентус» (1:0) и «Наполи» – «Барселона» (1:1).