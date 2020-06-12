Игроки и тренеры «Зенита», первыми в РПЛ согласившиеся на понижение зарплат, восстановят прежние оклады по своим контрактам. Напомним, футболисты получали 50% от жалования.

По информации «Бобсоккера», с июня игроки восстановят полноценные контрактные обязательства. Таким образом игроки и тренеры получали сокращенные зарплаты в течение двух месяцев, в апреле и мае, когда РПЛ был прерван из-за пандемии коронавируса, а сами футболисты тренировались в режиме видеоконференций.

В данный момент «Зенит» восстановил прежний объем тренировок, работая в «Газпром»-тренировочном центре» на базе в Удельной в режиме ежедневных одноразовых тренировок. Тренируются все футболисты команды Семака, за исключением Мамманы, который не занимается в общей группе.

Первый официальный матч после возобновления РПЛ главная «Зенит» проведет 20-го июня в Москве против ЦСКА. Начало встречи в 19-00.