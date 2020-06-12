В игре 28-го тура чемпионата Испании, которая стала первой после возобновления турнира, «Севилья» одолела «Бетис». Матч проходил при пустых трибунах стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и закончился победой хозяев со счётом 2:0.

В первом тайме голов не было. В начале второй половины встречи хозяева вышли вперед. На 56-й минуте «Севилья» забила с помощью точного удара хавбека Лукаса Окампоса с пенальти, который забивает в пятом матче подряд. Еще через шесть минут «Севилья» удвоила преимущество благодаря голу полузащитника Фернандо.

«Севилья» с 50 очками находится на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, оторвавшись от «Реала Сосьедад» и «Хетафе» на четыре очка. Впереди только «Барселона» (58) и «Реал» (56). «Бетис» с 33 очками остался на двенадцатом месте таблицы.