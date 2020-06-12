Комментатор Геннадий Орлов выразил отношение к назначению Валерия Брагина на позиции главного тренера в петербургском СКА и сборной России.

По словам Орлова, Брагин 10 лет работал с молодежкой, у него были замечательные достижение, а многие игроки СКА прошли школы молодежной команды и молодежной сборной.

«Все хоккейные люди поддерживают назначение Брагина. Он хорошо знает всех игроков. Правда, он где-то начинал уже как главный тренер — не складывалось», — отметил Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

Орлов пожелал удачи Брагину в СКА, отметив омоложение петербургской команды.

Напомним, что Валерий Брагин сменил на своих постах Алексея Кудашова.