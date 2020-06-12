Бывший уругвайский форвард Диего Форлан, выступавший в испанской Примере за мадридский «Атлетико», отозвался об игре российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту».

Форлану понравилось, как Смолов начал играть за «Сельту». По его словам, это опытный игрок, поигравший за сборную и в Лиге чемпионов. Особенно грозен будет их дуэт с Яго Аспасом, если они сыграются, то «Сельта» сохранит место в Ла Лиге — уверен Форлан.

«Смолов мощный форвард, обладающий хорошей техникой. Да, пока он, наверное, не так результативен, как хотелось бы болельщикам, но до конца сезона вполне может доказать свою состоятельность», — приводит слова Форлана «Известия».

Напомним, что Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В составе команды из Виго 30-летний нападающий сыграл в шести матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча.