Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников уже тренируется в общей группе после операции. 6 июня крайний оборонец получил перелом со смещением.

Точный характер травмы — перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением. Уже через два дня Щенникову была сделана операция. 11 июня пресс-служба ЦСКА показал фото с прошедшего тренировочного занятия, в котором принимал и Щенников.

Щенников играет за ЦСКА с 2008 года. В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл в двух матчах РПЛ, одной игре Лиги Европы и одном матче Кубка России.

ЦСКА с 36 очков занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч армейцы сыграют против «Зенита». Встреча состоится 20 июня в Москве.