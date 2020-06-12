Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги прошлого сезона КХЛ, досрочно завершенного из-за коронавируса. Тренер отметил силу казанского клуба, который разгромив «Нефтехимик» в первом раунде плей-офф, досрочно завершил сезон.

Квартальнов отметил, что шансы на завоевание Кубка Гагарина были у любой команды, в том числе и у Казани.

«Да, наша команда была способна дойти до финала Кубка Гагарина. В первую очередь за счет хорошей игры», приводит слова Квартальнова Бизнес Online.

Квартальнов подчеркнул, что команда имела сильную вратарская бригада, не видел тренер проблем в обороне и в атаке. Тренер считает, что был запас после серии с «Нефтехимиком».