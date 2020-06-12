Представительницу олимпийской сборной США по боксу Вирджинию Фукс оправдали за найденные в ее крови запрещенные вещества. Решение вынесло Антидопинговое агентство США (USADA), принимавшее его по делу о возможном нарушении антидопинговых правил.

Оказалось, что в анализах мочи 32-летней Фукс, сданных во внесоревновательный период, обнаружились следы запрещенных веществ.

Однако USADA установило, что запрещенные вещества попали в организм Фукс, когда та занималась сексом. Таким образом, вины боксерши в положительном результате допинг-теста нет.

Партнер по половому контакту Фукс принимал препараты, в составе которых были запрещенные вещества. В это время между ними произошло любовное соитие, после которого вещества передались Фукс. Таким образом, спортсменка избежала санкций.

Отметим, что Фукс выступает в весовой категории до 51 кг. Спортсменка становилась бронзовым призером чемпионата мира 2018.