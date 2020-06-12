Формулы 1 объявила об отмене гонок в Азербайджане, Сингапуре и Японии в сезоне-2020. Все это связано из-за последствий пандемии коронавируса.

Ранее утвердилось расписание первых восьми Гран-при в сезоне-2020. Чемпионат начнется в первые выходные июля гонкой в Австрии (3-5 июля). С 10 по 12 июля в Австрии пройдет еще один Гран-при.

Далее Формула-1 переместится в Венгрию, где этап пройдет 17-19 июля. Четвертый этап сезона состоится в Великобритании с 31 июля по 2 августа. Великобритания примет пятый Гран-при сезона с 7 по 9 августа. Шестой этап состоится в Испании (14-16 августа), седьмой будет в Бельгии (28-30 августа), а восьмой в Италии (4-6 сентября).

Сезоне-2020 завершится в Абу-Даби в середине декабря. Планируется провести от 15 до 18 гонок. Конечный календарь опубликуют до начала чемпионата в Австрии.