Бывший главный тренер СКА Андрей Назаров оценил обмен, который осуществили СКА и магнитогорский «Металлург». Петербургский клуб получил права на форварда Якова Тренина и Владислава Каменева, а «Магнитка» приобрела права на Николая Прохоркина, проведшего прошлый сезон в системе «Лос-Анджелеса».

По словам Назарова, сделка получилась яркой. А для СКА — удачной.

«На мой взгляд, мощно провел сделку СКА, который продолжает работать на перспективу. Вижу эту важную линию, которой придерживаются в Питере», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Назаров отметил, что армейцы выиграли от этого обмена, получив права на нападающего Якова Тренина, поигравшего в НХЛ и другого талантливого игрока Владислава Каменева.