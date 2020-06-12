Волейбольный «Зенит» объявил на официальном сайте о переходе в клуб либеро Сергея Мелкозерова. Минувший сезон волейболист провел в нижегородском АСК, откуда получил вызов в сборную России. Игрок будет выступать за «Зенит» под первым номером.

Мелкозеров отметил, что рад стать частью «Зенита» и надеется, что предстоящий сезон сложится для команды успешно. Волейболист пообещал сделать все возможное.

«С нетерпением жду шанса выйти на площадку в сине-бело-голубой форме. И верю, что замечательные петербургские болельщики будут помогать нам в каждой игре и регулярно заполнять трибуны, – приводит слова Мелкозерова официальный сайт «Зенита».

В Суперлиге Мелкозеров находится на втором месте по проценту успешного приема – 57.

Ранее состав «Зенита» пополнил основной диагональный сборной России Виктор Полетаев.