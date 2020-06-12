Врачи не станут делать очередную операцию Михаэлю Шумахеру по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань в ходе пандемии. По информации Guardian, на этом настаивают родственники семикратного чемпиона Формулы-1.

Ранее кардиохирург Филипп Менаше озвучил цель операции — восстановить нервную систему Михаэля. Бывший автогонщик уже проходил подобное хирургическое вмешательство в прошлом году.

«Считается, что семья Шумахера не будет рассматривать возможную операцию во время вспышки коронавируса. Никакого хирургического вмешательства не будет, пока существуют риски для здоровья, связанные с Covid-19», — рассказал журналист Джайлс Ричардс.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелые травмы головы, катаясь на горных лыжах. О состоянии его здоровья нет достоверной информации — семья предпочитает хранить это в тайне.