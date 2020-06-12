Член исполкома УЕФА и глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о готовности города принять больше игр турнира в случае необходимости. В Петербурге запланированы три встречи группового этапа и одна игра четвертьфинала.

Сорокин отметил, что теоретически это возможно — любой город может принять большей матчей, чем запланированные четыре игры. Санкт-Петербург, по словам Сорокина, справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА.

«Но об этом пока рано говорить. Я бы подождал момента, когда уже точно будет понятно, кто сможет или не сможет принять матчи, и уже тогда делал бы какие-то заявления. Сейчас это не очень этично. Мы исходим из того, что все города примут матчи. Если ситуация изменится, то мы будем обсуждать это и с политическим руководством страны, и с городом», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

Сорокин отметил, что 17 июня на исполкоме УЕФА будет подведена черта и решены вопросы по двум-трем городам.

Напомним, чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры турнира должны принимать 12 европейских городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.