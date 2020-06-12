Бывший футболист, блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с бывшим тренером ЦСКА Валерием Газзаевым, который сейчас депутат Госдумы. У обоих одинаковое имя и отчество.

Савин рассказал, что записал для Карпина звуковое сообщение с пожеланием, но отправил «Валерию Георгиевичу», а тот оказался Газзаевым.

«Пишу: «Георгич, привет, это Жека Савин. Сегодня ЦСКА, удачи. Футболку не забудь надеть. Всё, давай, чпокните ЦСКА. Супруге привет, фотку сделай мне потом обязательно в футболке, я её в «Инстаграм» выставлю, бла-бла-бла…», — рассказал Савин на канале Артёма Милевского в YouTube

Савин отправил, а ответ от Карпина не приходит, несмотря на победу «Ростова» над ЦСКА.

Я так ржал! Мне кажется, он просто с ума сошёл. Мол, он убил меня в этом выпуске и ещё мне пишет какие-то звуковые. Причём я видел, что он прослушал. Я плакал», — отметил Савин.