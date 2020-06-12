Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что большой Хрустальный глобус лыжника Александра Большунова доставлен в Москву. В четверг международная федерация лыжного спорта (FIS) направила награду из Северной Америки.

«FIS отправила большой Хрустальный глобус Большунову. Они напутали с документами. Но сейчас награда находится в Москве», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, что данный трофей вручается за победу в общем зачете Кубка мира, которая удалась 23-летнему спортсмену.

Также в активе Большунова три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр. Четыре раза он был серебряным призером чемпионата мира.