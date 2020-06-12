Первая ракетка России Екатерина Александрова, занимающая 27-е место в рейтинге WTA одержала победу в первом матче после пандемии. Россиянка выиграла у представительницы Чехии Моники Килнаровой в ходе командного турнира TOP liga CTS, который проходит в Чехии.

Матч длился чуть более более часа. В первом сете Александрова выиграла со счётом 7:5, а во втором легко одолела соперницу со счётом 6:2.

Напомним, с марте из-за пандемии коронавируса все теннисные турниры были отменены. Ближайшие официальные соревнования должны начаться в конце июля. Крупнейший турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» был перенесен на две недели, которые начнутся в конце сентября и начале октября.