Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поинтересовался у подписчиков в инстаграме, что они думают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет 1 июля.

По словам Ягудина, он очень рад, что все закончилось, и теперь можно спокойно передвигаться, поскольку замучился оформлять себе пропуск. Также Ягудин коснулся вопроса поправок в Конституцию.

«Я прочитал несколько поправок, и есть там, конечно, спорные, но есть и здравый смысл. Мне интересно, как вы относитесь в целом к этому голосованию? Есть ощущение, что каждый должен высказаться по этим поправкам и проголосовать. Что думаете вы?» – написал Ягудин в инстаграме.

Ранее другой прославленный российский фигурист Евгений Плющенко призвал граждан России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, с которое состоится с 25 по 1 июля.