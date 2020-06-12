Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева поздравила с Днём России. Праздник проходит сегодня, 12 июня. Фигуристка выложила в инстаграме своё фото с флагом России, сделанное на одном из соревнований.

«Всех с Днём России! Пусть в нашей большой стране всегда будет мир и взаимопонимание», — подписала Медведева фотографию.

Ранее Nevasport писал о том, что Евгения Медведева поддержала американского фигуриста Адама Риппона в конфликте с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, который возмутился его денежным пожертвованием в фонд помощи чернокожим транс-людям. Фигуристка отписалась от Ягудина в инстаграме