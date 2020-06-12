Рулевой московского «Динамо» Кирилл Новиков добился высшей тренерской лицензии — категории PRO. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В пятницу наставник «Динамо» с успехом сдал экзамен на получение данной тренерской лицензии. Специалист защитил работу «Конфликты в команде и способы их решению». Ее оценивали состав комиссии в лице Никиты Симоняна, Михаила Гершковича, Андрей Лексакова, Александра Мирзояна, Вячеслава Варюшина, Михаила Полишкиса.

«Клуб поздравляет Кирилла Александровича с получением лицензии высшей категории и желает успешного применения полученных знаний на практике», — приводится в заявлении «Динамо».

Новиков руководит «Динамо» с 2019 года, а ранее он занимал другие тренерские должности в системе клуба. После 22 туров бело-голубые располагаются на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.