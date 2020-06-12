Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, тренеры его группы и ученики поздравили с днем России.

В своем «Инстаграме» Евгений Плющенко выложил фотографии с катка в Кисловодске, на котором изображены Софья Титова, Вероника Жилина, Александра Трусова, Кирилл Сарновский и Артем Ковалев, а также тренеры Сергей Розанов и Дмитрий Михайлов. Юные фигуристы держат российский триколор.

«С праздником, с Днём России! С приветом из Кисловодска от команды «Ангелы Плющенко», — подписал фото тренер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 12 Июн 2020 в 2:46 PDT

Напомним, с начала июня Евгений Плющенко и его группа тренируются на федеральной базе «Юг Спорт», где спортсмены сборных команд смогли возобновить занятия после карантина.