Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, тренеры его группы и ученики поздравили с днем России.
В своем «Инстаграме» Евгений Плющенко выложил фотографии с катка в Кисловодске, на котором изображены Софья Титова, Вероника Жилина, Александра Трусова, Кирилл Сарновский и Артем Ковалев, а также тренеры Сергей Розанов и Дмитрий Михайлов. Юные фигуристы держат российский триколор.
«С праздником, с Днём России! С приветом из Кисловодска от команды «Ангелы Плющенко», — подписал фото тренер.
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Напомним, с начала июня Евгений Плющенко и его группа тренируются на федеральной базе «Юг Спорт», где спортсмены сборных команд смогли возобновить занятия после карантина.
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