Российский экс-фигурист, призер Олимпийских игр Александр Энберт рассказал о начале тренерской карьеры.

В интервью порталу «Будущее России» фигурист отметил, что уже в прошлом году проводил дистанционные занятия, будучи действующим спортсменом. Сейчас же он может заняться тренерством в полную силу.

«В прошлом году проводили сборы в Краснодаре, в этом году планируем в Сочи — подтягиваем регионы к нашим двум столицам фигурного катания, Санкт-Петербургу и Москве», — отметил Энберт, добавив, что рад по-прежнему заниматься фигурным катанием, это то, в чем он разбирается и чем может поделиться с другими.

«За это большое спасибо специалистам, с кем я работал на протяжении всей карьеры, начиная с первых тренеров, которые показали мне методики работы с детьми», — сказал фигурист, подметив, что у него накопился большой объем знаний.

Напомним, в феврале 2020 года Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении спортивной карьеры.