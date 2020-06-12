Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка Тереза Йохауг вновь приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике.

Как сообщает телеграм-канал «На 25-м километре», спортсменка поучаствовала в соревнованиях Bislett Games в Осло, пробежав дистанцию в 10 тысяч метров. Результат Йохауг — 31 минута 40,69 секунды. Собственное личное достижение Йохауг улучшила на 40 секунд.

Отметим, на соревнованиях целью Йохауг было показать результат выше 31:50, поскольку именно таким было время квалификации на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Напомним, ранее Тереза Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по легкой атлетике на дистанции 10 тысяч метров и квалифицировалась на чемпионат Европы в Париже 2020 года, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти с 25 по 30 августа.