Главный врач мюнхенской «Баварии» Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт, специалист по спортивной медицине и ортопедии, покинет клуб по истечении текущего контракта 30 июня 2020 года.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Отмечается, что Мюллер-Вольфарт собирается уделять больше времени пациентам своей клиники, а также займется передачей опыта молодым коллегам.

С 1977 года Мюллер-Вольфарт работал в медицинском штабе клуба, с перерывами на сезон-2008/09, а также на время работы в клубе Хосепа Гвардиолы. Сейчас специалисту 77 лет.

Отметим, что Мюллер-Вольфарт работал не только с футболистами «Баварии» и помогал им восстанавливаться от тяжелых травм, но также работал с рядом известных спортсменов со всего мира. Из его известных клиентов — бегуны Усейн Болт и Пола Редклифф теннисист Борис Беккер, фигуристка Катарина Витт, конькобежец Иван Скобрев.