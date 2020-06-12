Российский футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил всех с Днем России и напомнил о голосовании по поправкам в Конституцию.

«Поздравляю всех жителей нашей страны с Днем России! Очень горжусь Родиной! Всегда за нее играл и бился, за нашу историю и народ», — написал Тарасов, отметив, что как любому патриоту ему хотелось бы, чтобы страна развивалась и процветала, чтобы шаг за шагом россияне решали все проблемы.

По словам Тарасова, сейчас Россия стоит на пороге больших перемен.

«На голосование выносят новую Конституцию. Считаю, что каждый неравнодушный к будущему нашей страны должен принять участие в ее судьбе, такая возможность повлиять на историю выпадает раз в жизни», — написал Тарасов, добавив, что когда об этом говорить, как не в праздник.