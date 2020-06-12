Бывший тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Сергей Васютин, который работал с игроком в УОР г. Ленинск-Кузнецкий, заявил, что РФС направил выплаты от трансфера в «Монако» не тем школам.

Слова Васютина цитирует портал «Советский спорт».

«Честно, я был об РФС лучшего мнения. Отчитались, что деньги всем отправили, что они такие хорошие. А деньги получат те, кто никакого отношения к Головину не имеет», — отметил тренер, подчеркнув, что за школу Осинники Головин выступил два раза на турнирах по мини-футболу.

Вторым адресатом выплат является МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий, но эта школа тоже не имеет отношения к Головину, поскольку он занимался в Училище Олимпийского резерва 6 лет, а не в общей школе. «Деньги, как я понимаю, уйдут в МБОУ. Это напоминает «Мертвые души» Гоголя», — заявил Васютин, подчеркнув, что все находятся в шоке, в том числе, и родители Головина, и сам футболист.