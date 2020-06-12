Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, почему не состоялся переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в лондонский «Тоттенхэм».

В интервью на ютуб-канале ФУХ Геркус заявил, что трансфер Дзюбы в «Тоттенхэм» — это не чушь, поскольку он знает агента Дзюбы.

«Моуринью знает, кто такой Дзюба. Он отработал чемпионат мира в России в качестве комментатора Russia Today и обсуждал в том числе сборную России», — отметил Геркус, добавив, что Дзюба нужен был «Тоттенхэму», чтобы забивать голы и выигрывать игры.

«Я знаю, что Моуринью хотел Дзюбу. Не знаю подробностей и что конкретно он говорил, но такой вариант был, это правда», — заявил эксперт, отметив, что сделка не состоялась из-за «Зениту», который также заинтересован в Дзюбе.