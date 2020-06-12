Вице-президент Федерации биатлона Петербурга Андрей Кириленко рассказал о том, будет ли помогать Дмитрию Малышко с подготовкой к новому сезону, поскольку спортсмен выбыл из основного состава сборной России по биатлону.

Кириленко отметил в интервью «Спорт день за днем», что сегодня находится в состоянии, не позволяющем кого-то спонсировать. «Давать надежду людям, что я помогу, это будет не правильно. Сказать, а потом не сделать», — сказал вице-глава федерации.

«Сколько требуется денег на индивидуальную подготовку биатлониста такого класса, как Малышко? Примерно 5 тысяч рублей в дней. На 20 дней. Еще переезды. 150 тысяч в месяц», — отметил Кириленко, подчеркнув, что таких месяцев в межсезонье шесть, поэтому сумма выходит большая.

Отметим, ранее Андрей Кириленко помог с подготовкой к сезону Екатерине Юрловой-Перхт, когда она выбывала из сборной России.