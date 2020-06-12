Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова опубликовала поздравление с Днем России.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Загитова опубликовала фотографию с соревнований сезона-2018/19, на которой она закутана в флаг России, и подписала снимок словами: «Поздравляю всех с днем России!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????? ???????????????????????????????????????????? (????????????????????????????) (@teammedvegitova) 12 Июн 2020 в 4:28 PDT

Ранее в своих «Инстаграмах» поздравления с днем России разместили фигуристка Евгения Медведева и тренер Евгений Плющенко со своей командой.

Сейчас Алина Загитова вместе с группой Этери Тутберидзе тренируется на базе в УТЦ «Новогорске», восстанавливая форму после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. В июле фигуристке предстоит сдавать ЕГЭ.