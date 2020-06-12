Немецкий тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о незаменимом опыте работы в «Спартаке», а также об успехах в изучении русского языка.

В интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung Тедеско рассказал о том, что в России совершенно другая культура и другой футбол. «По силе и эмоциям топ-клубы РПЛ можно сравнить с топ-командами Германии или Италии. «Спартак» — мегаклуб, в котором работает 500 сотрудников», — подчеркнул тренер, добавив, что фанаты клуба по-южному эмоциональны.

«А еще я учу русский… Правда — занимаюсь, пусть и без учителя. Но потребуется время — язык совершенно не похож на те, которые уже знаю», — отметил Тедеско, добавив, что практически все слова не имеют ничего общего с романской группой.

Напомним, Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак» осенью 2019 года.