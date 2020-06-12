Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась в «Инстаграме» новым селфи, а также рассказала о том, как проводит выходной день.

«Выходной. Посвящаю время себе. Кажется, сегодня в Питере идеальная погода для прогулки и айс кофе», — подписала фото фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 12 Июн 2020 в 4:27 PDT

Отметим, ранее группа Алексея Мишина отказалась от проведения сбора в Кисловодске на базе «Юг Спорт». Проблемы возникли с возрастом тренерского штаба: Федеральное медико-биологическое агентство запретило находиться на федеральных базах людям старше 65 лет.

Также возникли проблемы с некоторыми фигуристками группы: Анастасия Гулякова и Софья Самодурова вынуждены были бы досрочно прервать сбор из-за сдачи ЕГЭ в Петербурге.