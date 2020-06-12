Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась в «Инстаграме» новым селфи, а также рассказала о том, как проводит выходной день.
«Выходной. Посвящаю время себе. Кажется, сегодня в Питере идеальная погода для прогулки и айс кофе», — подписала фото фигуристка.
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Отметим, ранее группа Алексея Мишина отказалась от проведения сбора в Кисловодске на базе «Юг Спорт». Проблемы возникли с возрастом тренерского штаба: Федеральное медико-биологическое агентство запретило находиться на федеральных базах людям старше 65 лет.
Также возникли проблемы с некоторыми фигуристками группы: Анастасия Гулякова и Софья Самодурова вынуждены были бы досрочно прервать сбор из-за сдачи ЕГЭ в Петербурге.
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