Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подтвердил информацию о том, что клуб хотел купить Артема Дзюбу.

Слова Семина приводит портал Sport24. «Мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали. Геркус говорит правду. Был ли я за переход Дзюбы в «Локо»? Конечно!», — отметил тренер, добавив, что разговаривал с Дзюбой, поскольку всегда старается беседовать с игроками перед трансферами.

«Его переход не состоялся. Хотел ли Дзюба в «Локомотив»? Он был не против, потому что ему нужна была практика и он должен был ехать в Тулу», — добавил Семин.

Напомним, трансфер Артема Дзюбы в «Локомотив» сорвался зимой 2018 года, когда футболист искал игровую практику перед чемпионатом мира по футболу в России.