Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о том, что Александра Трусова выучила новый четверной прыжок — риттбергер.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Плющенко отметил, что спортсменка восстановила все четверные прыжки, которые были в ее арсенале, на сборе в Кисловодске.

«Могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идет подготовка, в Кисловодске отличные условия, у нас настоящая команда», — заявил Плющенко, подчеркнув, что Сергей Розанов, присоединившийся к команде — это умный и сильный тренер.

«Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут достигнуть высоких результатов в сезоне», — заключил Плющенко.

Напомним, Александра Трусова уже показывала владение четырьмя четверными прыжками — сальховом, тулупом, лутцем и флипом.