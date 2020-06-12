Российский боец UFC Умар Нурмагомедов дебютирует в промоушене в поединке против Натаниэля Вуда из Великобритании.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.

«Соперником станет Вуд, бой пройдет 25 июля», — заявили в команде Нурмагомедова. Для Вуда этот бой станет уже пятым в UFC.

Напомним, бой пройдет на «Бойцовском острове» UFC в Абу-Даби в июле 2020 года. Всего планируется провести на этой локации 4 разных турнира UFC за один месяц. По словам главы UFC Даны Уайта, октагон будет располагаться прямо на пляже.

Дебют двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова должен был состояться в апреле 2020 года на турнире UFC 249 в США, однако соревнования отменили из-за пандемии коронавируса. Соперником Умара Нурмагомедова тогда должен был стать американец Азур Хантер.