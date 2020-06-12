Стали известны финансовые подробности контракта генерального директора московского «Спартака» Томаса Цорна.

Информацию об этом сообщает портал Metaratings.

По данным СМИ, зарплата немецкого специалиста в московском клубе составляет 1,2 млн евро в год с учетом бонусов. Отмечается, что попадание «Спартака» в Лигу чемпионов или Лигу Европы, также победа в этих турнирах и завоевание российских трофеев увеличат бонусную часть контракта Цорна во много раз.

Напомним, Томас Цорн стал генеральным директором «Спартака» летом 2019 года. На данный момент красно-белые идут восьмыми в турнирной таблице. Следующий матч команда Доменико Тедеско проведет в Туле против «Арсенала», игра запланирована на 20 июня.