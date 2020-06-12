Тренер по фигурному катанию группы Этери Тутберидзе Алена Высоцкая рассказала о том, в какую сумму обходятся ежемесячные занятия фигурным катанием для детей.

В интервью порталу Sport24 Высоцкая заявила, что фигурное катание — это дорогой вид спорта, а для того, чтобы попасть в спортивную школу с целью перейти в спорт высших достижений, необходим определенный багаж.

«Само обучение до шести лет в Москве стоит порядка 10-15 тысяч рублей в месяц. Оно проходит в группе без индивидуальной работы два-три раза в неделю», — отметила Высоцкая, добавив, что если хочется обеспечить ребенка каждодневным льдом, то придется заплатить еще и за индивидуальные тренировки.

«В Москве индивидуальные тренировка стоят 2500-3000 рублей каждая, плюс аренда льда», — рассказала Высоцкая.