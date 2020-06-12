Петербургский «Зенит» провел товарищеский матч против «Оренбурга» в рамках подготовки к рестарту РПЛ. Игра прошла в закрытом режиме 11 июня.

Информацию об этом сообщил журналист Василий Конов своем телеграм-канале, а также подтвердил портал «Спорт-Экспресс».

По словам Конова, состав «Зенита» в обоих таймах был кардинально разным. В первом тайме против «Оренбурга» сыграли М. Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Мусаев, Оздоев, Барриос, Малком, Кузяев, Шамкин и Дзюба. На второй тайм вышли Лунев, Смольников, Осорио, Прохин, Жирков, Ерохин, Дриусси, Ригони, Сутормин, Шатов, Азмун.

«Зенит» победил со счетом 5:3, автором хет-трика стал Малком.

Также от «Спорт-Экспресса» поступила информация о товарищеском матче ЦСКА против «Родины».

Официального подтверждения о товарищеской встрече от клубов не последовало.