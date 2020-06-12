Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказала мнение о грядущих выборах нового президента СБР, а также работе на этом посту Владимира Драчева.

Слова Резцовой цитирует портал «Все про спорт». Экс-спортсменка отметила, что на место Драчева хотят выдвинуть и Дмитрия Васильева, и Анну Богалий. «Давайте еще подтянем Ахатову, людей, которые были под подозрением. Мы не рассматриваем других тренеров на местах, в регионах, которые подготовили чемпионов мира и призеров», — отметила Резцова, добавив, что Васильев критикует экспертный совет, потому что хочет, чтобы выбрали его.

«Ну, приходите на место Драчева и сделайте. Я сомневаюсь, что выйдет», — отметила Резцова, добавив, что надо помогать команде делом, а не критикой.

«У нас был Прохоров — критиковали, Кравцов — критиковали. Сейчас Драчев — критикуем, и есть за что. К сожалению, сказать «спасибо» не за что», — сказала Резцова, подчеркнув, что люди с руководящих постов не воспринимают критику, чтобы что-то менять в лучшую сторону.